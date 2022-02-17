將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
中遠海運港口（01199）6.5元買入可加注？ 溫傑：分兩注沽出賺盡佢！

中遠海運港口（01199）今天高開低走，收市報6.88元，升1.78%。此週期性航運股近期強勢，今早曾挑戰去年10月及12月形成的雙頂最高位7.2元。有觀眾問6.5元買入有利潤可否加注？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）建議需有兩手準備，分兩注止膁最穩陣，想知如何操作？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

今日 17:45
詳情
×

中遠海運港口（01199）6.5元買入可加注？ 溫傑：分兩注沽出賺盡佢！

中遠海運港口（01199）今天高開低走，收市報6.88元，升1.78%。此週期性航運股近期強勢，今早曾挑戰去年10月及12月形成的雙頂最高位7.2元。有觀眾問6.5元買入有利潤可否加注？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）建議需有兩手準備，分兩注止膁最穩陣，想知如何操作？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641