中遠海運港口（01199）6.5元買入可加注？ 溫傑：分兩注沽出賺盡佢！

中遠海運港口（01199）今天高開低走，收市報6.88元，升1.78%。此週期性航運股近期強勢，今早曾挑戰去年10月及12月形成的雙頂最高位7.2元。有觀眾問6.5元買入有利潤可否加注？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）建議需有兩手準備，分兩注止膁最穩陣，想知如何操作？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**
https://inews.hket.com/article/3177641
中遠海運港口（01199）今天高開低走，收市報6.88元，升1.78%。此週期性航運股近期強勢，今早曾挑戰去年10月及12月形成的雙頂最高位7.2元。有觀眾問6.5元買入有利潤可否加注？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）建議需有兩手準備，分兩注止膁最穩陣，想知如何操作？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**
https://inews.hket.com/article/3177641
中遠海運港口（01199）今天高開低走，收市報6.88元，升1.78%。此週期性航運股近期強勢，今早曾挑戰去年10月及12月形成的雙頂最高位7.2元。有觀眾問6.5元買入有利潤可否加注？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）建議需有兩手準備，分兩注止膁最穩陣，想知如何操作？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**
https://inews.hket.com/article/3177641