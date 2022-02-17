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中國電信728可趁回調買入？ 未升破前浪頂怎操作？

中國電信（00728）今收市下跌少於1%，回試20天移動平均綫。此電訊股急升一輪後，始終未能升破去年前浪頂3.24元，看好電訊股的投資者，現可趁股價回落入市？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）畀貼士大家。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

 

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