本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？

港股今早跟隨美股跌勢，低開159點，恒指開報24633點。本港上日再創單日新冠肺炎確診個案單日新高，增逾6000宗個案，疫情嚴峻，市場觀望心態重，港股成交偏淡，加上外圍俄羅斯、烏克蘭局勢升溫及加息憂慮，港股陰霾重重，何時突破再續升勢？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》烏克蘭受襲美股急插港股開市要睇實＋恒指季檢預測**

https://inews.hket.com/article/3181745