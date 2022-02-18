中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署

水泥股自年初開始表現反覆向上，其中中國建材（03323）股價今日亦能逆市上升1%。雖然股價於這星期曾經由高位輕微調整，但中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）仍然建議持有，股份應如何操作？，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》烏克蘭受襲美股急插港股開市要睇實＋恒指季檢預測**

https://inews.hket.com/article/3181745