阿里巴巴（09988）買入策略係點？

阿里巴巴(09988) 將於下星期四(24日)公布截至去年底止財年第三財季業績，股價自二月開始反覆向上。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為現時股價未確定上升軌，現階段仍然建議投資者繼續炒區間上落方式操作股份，詳細分析立即點擊收看/收聽。
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https://inews.hket.com/article/3181745
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