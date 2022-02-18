居屋2022接受申請，居屋2022不設實體示範單位。安秀苑安地址位於觀塘北部愉道12號，安秀苑關鍵日期為2024年11月30日。安秀苑示範單位網上短片以456平方呎單位為藍本，包括經改動示範單位及無改動示範單位。
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居屋2022接受申請，居屋2022不設實體示範單位。安秀苑安地址位於觀塘北部愉道12號，安秀苑關鍵日期為2024年11月30日。安秀苑示範單位網上短片以456平方呎單位為藍本，包括經改動示範單位及無改動示範單位。
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【示範單位】觀塘安秀苑示範單位 A座1室456呎
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