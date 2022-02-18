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【示範單位】東涌裕雅苑示範單位 C座7室374呎

居屋2022接受申請，居屋2022不設實體示範單位。裕雅苑地址位於東涌擴展區怡東路8號，愉德苑關鍵日期為2022年9月30日。裕雅苑示範單位網上短片以374平方呎單位為藍本，包括經改動示範單位及無改動示範單位。

示範單位
今日 19:50
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【示範單位】東涌裕雅苑示範單位 C座7室374呎

居屋2022接受申請，居屋2022不設實體示範單位。裕雅苑地址位於東涌擴展區怡東路8號，愉德苑關鍵日期為2022年9月30日。裕雅苑示範單位網上短片以374平方呎單位為藍本，包括經改動示範單位及無改動示範單位。

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【示範單位】東涌裕雅苑示範單位 C座7室374呎
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示範單位
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【示範單位】長沙灣映築322呎2房 特設感應器偵測室內空氣質素
示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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