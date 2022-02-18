華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈

華潤電力（00836）上周發盈警後今周四連跌，周三更急插近一成，上日反彈後今早股價逆市靠穩，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指華潤電力短期有條件反彈，不過分拆新能源業務上市不利中綫股價，華潤電力短綫、中綫怎操作？立即點擊收看/收聽。

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