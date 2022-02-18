加息7次預期漸減 銀行股宜先食糊

聯儲局周三公布1月份議息會議紀錄，措辭未如市場擔心般「鷹派」。除了剛公佈業績的渣打（02888）逆市向上，其餘本港銀行股今日亦向下。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為銀行股今年升幅達兩成，除非有更大因素帶領股價向上，否則短期出現整固純屬正常，詳細分析立即點擊收看/收聽。

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