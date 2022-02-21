【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

TOPick診症室

小兒外科專科醫生鍾浩宇在《TOPick診症室》節目中指，盲腸炎在其中小朋友急性肚痛入院原因，而其中一個為便秘，而小朋友其他肚痛原因會是感冒及各樣性病毒，入侵消化系統，導致腸胃炎，有時情況會如盲腸炎，右下腹感到痛。他又補充肚痛可以很多原因，不一定是消化系統出現問題，可以是其他器官，例如男仔高睪發炎扭轉，女仔就卵巢問題等都可導致肚痛情況，以上要更多檢查才可知道。