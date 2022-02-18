俄烏局勢金價再升 金股炒作短綫為主

俄烏局勢再次因為昨日炮擊事件而升溫，隔晚美股三大字數字同樣向下，跌幅介乎1-2％。而國際金價就再次衝上1890美元的高位。金礦股今日同樣逆市向上，但升幅就比金價升幅慢。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為金價仍然受局勢影響，如果局勢轉趨穩定。會令相關金礦股追上的條件消失，想聽詳細分析，分析立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》烏克蘭受襲美股急插港股開市要睇實＋恒指季檢預測**

https://inews.hket.com/article/3181745