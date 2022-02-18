中國平安2318跌市下靠穩 內險股升勢持續？

中國平安（02318）股價今日在跌市下仍靠穩，半日升0.3%，報66.8元。保費收入改善，加上內房即時爆煲憂慮漸減，利好內險股年初至今走勢好轉，內險股升勢持續？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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