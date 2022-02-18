快手（01024）染藍後股價會再衝上？

恒指服務公司今日收市後將會公佈季檢結果，染藍大熱股快手 （01024） 連升三日之後今日向回軟，半日要跌1％。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）是否染藍對股價長期作用不大，而且行業監管陰霾仍然未消散，想聽詳細分析，分析立即點擊收看/收聽。
**重溫《ET開市直擊》烏克蘭受襲美股急插港股開市要睇實＋恒指季檢預測**
https://inews.hket.com/article/3181745
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