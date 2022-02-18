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中鐵建（01186）高位有貨點算好？

中鐵建（01186）自去年11月開始持續向上，由4元的低位升至高位接近6元水平。之後出現整固。如果於高位持貨的投資者可以點算？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，分析立即點擊收看/收聽。

 

**重溫《ET開市直擊》烏克蘭受襲美股急插港股開市要睇實＋恒指季檢預測**

https://inews.hket.com/article/3181745

 

今日 14:15
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