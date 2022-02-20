抗癌歷十二載的龔黃螢敏（Linda），回想首年被斷言剩下生命不多，心裡非常忐忑，她不是擔心自己，而是記掛年紀仍小的3名仔女。以前希望見證子女大學畢業、出來工作，甚至湊孫，但乳癌和甲狀腺癌同時突襲她，令一切像變成空想。不過，為母則剛，Linda沒有自我放棄，積極治療出現奇蹟，病情受控，讓她繼續去做慈善工作，身教孩子要活得精彩有意義。
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抗癌歷十二載的龔黃螢敏（Linda），回想首年被斷言剩下生命不多，心裡非常忐忑，她不是擔心自己，而是記掛年紀仍小的3名仔女。以前希望見證子女大學畢業、出來工作，甚至湊孫，但乳癌和甲狀腺癌同時突襲她，令一切像變成空想。不過，為母則剛，Linda沒有自我放棄，積極治療出現奇蹟，病情受控，讓她繼續去做慈善工作，身教孩子要活得精彩有意義。
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抗癌歷十二載的龔黃螢敏（Linda），回想首年被斷言剩下生命不多，心裡非常忐忑，她不是擔心自己，而是記掛年紀仍小的3名仔女。以前希望見證子女大學畢業、出來工作，甚至湊孫，但乳癌和甲狀腺癌同時突襲她，令一切像變成空想。不過，為母則剛，Linda沒有自我放棄，積極治療出現奇蹟，病情受控，讓她繼續去做慈善工作，身教孩子要活得精彩有意義。
【湊得輕鬆啲】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久 港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過
抗癌歷十二載的龔黃螢敏（Linda），回想首年被斷言剩下生命不多，心裡非常忐忑，她不是擔心自己，而是記掛年紀仍小的3名仔女。以前希望見證子女大學畢業、出來工作，甚至湊孫，但乳癌和甲狀腺癌同時突襲她，令一切像變成空想。不過，為母則剛，Linda沒有自我放棄，積極治療出現奇蹟，病情受控，讓她繼續去做慈善工作，身教孩子要活得精彩有意義。
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