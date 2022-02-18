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紫金礦業（02899）現時止賺可以嗎？

俄烏局勢再次再次升溫，金價衝上高位。金礦股今日同樣逆市向上，紫金礦業今日逆市高開但收市要轉跌。究竟有貨投資者應否先止賺？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。立即點擊收看/收聽分析。

 

**重溫《ET開市直擊》烏克蘭受襲美股急插港股開市要睇實＋恒指季檢預測**

https://inews.hket.com/article/3181745

 

今日 16:45
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