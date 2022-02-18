【潛力股精選】梁耀康：江西銅（00358）

潛力股精選

江西銅（00358）股價在跌市下靠穩，俄烏局勢升溫，資源價格再炒上，油價逼近100美元，金價再破1900美元，獨立股評人梁耀康（Dave）睇好銅價高企有望再上飆，受惠歐美經濟重啟，原材料需求亦增加，建議投資者可考慮買入江西銅（00358），想知買入策略如何？立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：追捧資源股**

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