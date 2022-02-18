資金續流向避險股？美股弱勢到幾時？

俄烏局勢再次再次升溫，美國總統拜登警告俄羅斯將會在未來幾日入侵烏克蘭，美股三大指數同樣向下，道指跌幅創今年最大單日跌幅。另一邊廂，避險資產如黃金、日元同樣向上。未來資金是否會繼續流向避險股？美股的弱勢會否持續至3月議息結果公佈前？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。立即點擊收看/收聽分析。

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