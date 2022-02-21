將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【童學園】患ADHD難適應朝九晚五決心創業　男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受

專注力不足及過度活躍症（ADHD）很常見，可是患者往往會被誤解是曳仔，現年25歲Jonathan在三年級時確診有ADHD，名校拔萃男書院畢業後赴英升學，回港在大學任職助教，看似一帆風順，背後卻有苦自己知，他直言自控力差、專注不到，打份朝九晚五工比常人辛苦，決意去創業。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3098051/

童學園
今日 10:00
詳情
×

【童學園】患ADHD難適應朝九晚五決心創業　男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受

專注力不足及過度活躍症（ADHD）很常見，可是患者往往會被誤解是曳仔，現年25歲Jonathan在三年級時確診有ADHD，名校拔萃男書院畢業後赴英升學，回港在大學任職助教，看似一帆風順，背後卻有苦自己知，他直言自控力差、專注不到，打份朝九晚五工比常人辛苦，決意去創業。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3098051/

播放中
4:23
【童學園】患ADHD難適應朝九晚五決心創業　男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受
童學園
今日 10:00
【童學園】患ADHD難適應朝九晚五決心創業　男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受
3:36
【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷　哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋
童學園
10:00 2022/02/14
【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷　哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋
3:22
【童學園】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學
童學園
10:00 2022/02/07
【童學園】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學
8:38
【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
童學園
10:00 2022/01/24
【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
25:31
【童學園】2022年小一派位填表攻略 將循校長分享如何避開填表陷阱
童學園
13:25 2022/01/17
【童學園】2022年小一派位填表攻略 將循校長分享如何避開填表陷阱
4:11
【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時
童學園
10:00 2022/01/10
【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時
4:55
【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫
童學園
10:00 2022/01/03
【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫
26:46
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 英華書院校長陳狄安談直資選校
童學園
13:25 2021/12/30
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 英華書院校長陳狄安談直資選校
22:30
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 聖若瑟書院校長黃婉芬談官津選校
童學園
14:30 2021/12/28
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 聖若瑟書院校長黃婉芬談官津選校
4:00
【童學園】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到
童學園
10:00 2021/12/27
【童學園】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到