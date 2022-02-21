專注力不足及過度活躍症（ADHD）很常見，可是患者往往會被誤解是曳仔，現年25歲Jonathan在三年級時確診有ADHD，名校拔萃男書院畢業後赴英升學，回港在大學任職助教，看似一帆風順，背後卻有苦自己知，他直言自控力差、專注不到，打份朝九晚五工比常人辛苦，決意去創業。
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專注力不足及過度活躍症（ADHD）很常見，可是患者往往會被誤解是曳仔，現年25歲Jonathan在三年級時確診有ADHD，名校拔萃男書院畢業後赴英升學，回港在大學任職助教，看似一帆風順，背後卻有苦自己知，他直言自控力差、專注不到，打份朝九晚五工比常人辛苦，決意去創業。
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專注力不足及過度活躍症（ADHD）很常見，可是患者往往會被誤解是曳仔，現年25歲Jonathan在三年級時確診有ADHD，名校拔萃男書院畢業後赴英升學，回港在大學任職助教，看似一帆風順，背後卻有苦自己知，他直言自控力差、專注不到，打份朝九晚五工比常人辛苦，決意去創業。
【童學園】患ADHD難適應朝九晚五決心創業 男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受
專注力不足及過度活躍症（ADHD）很常見，可是患者往往會被誤解是曳仔，現年25歲Jonathan在三年級時確診有ADHD，名校拔萃男書院畢業後赴英升學，回港在大學任職助教，看似一帆風順，背後卻有苦自己知，他直言自控力差、專注不到，打份朝九晚五工比常人辛苦，決意去創業。
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