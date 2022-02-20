位於渣甸山傳統豪宅地段的年達園，雖然樓齡逾47年，但單位間隔勝在四正實用，仍不乏用家追捧。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀年達園980呎單位，80後夫婦希望將舊樓大翻新，依照個人生活習慣重新分配間隔，打造酒店風時尚家居。
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位於渣甸山傳統豪宅地段的年達園，雖然樓齡逾47年，但單位間隔勝在四正實用，仍不乏用家追捧。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀年達園980呎單位，80後夫婦希望將舊樓大翻新，依照個人生活習慣重新分配間隔，打造酒店風時尚家居。
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今日 11:00
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位於渣甸山傳統豪宅地段的年達園，雖然樓齡逾47年，但單位間隔勝在四正實用，仍不乏用家追捧。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀年達園980呎單位，80後夫婦希望將舊樓大翻新，依照個人生活習慣重新分配間隔，打造酒店風時尚家居。
【靚太安樂窩】80後醫生夫婦豪裝渣甸山980呎單位 舊樓間隔重組變個性化摩登家居
位於渣甸山傳統豪宅地段的年達園，雖然樓齡逾47年，但單位間隔勝在四正實用，仍不乏用家追捧。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀年達園980呎單位，80後夫婦希望將舊樓大翻新，依照個人生活習慣重新分配間隔，打造酒店風時尚家居。
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