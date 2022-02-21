科技股吹監管風、港股步入寒冬？留意恒指2月或創低位

受累上周五重磅科技股美團（03690）遭內地出手監管後股價急瀉，市場憂慮內地監管機陸續有來，港股今早承接美股低開逾200點，開報24109點，跌218點，其後跌幅收窄，美團續挫逾半成，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）預計恒指2月有機會創低位，恒指短綫關鍵位在哪？立即點擊收看/收聽。

**重溫《開市追揸沽》美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署**

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