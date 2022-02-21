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聯想（00992）爆冷染藍 8.1元有貨乘勝加注贏面幾高？

爆冷染藍的聯想（00992），今早開市急彈至9.44元即調頭回落，升幅迅即收窄至約5%。有觀眾以8.1元低位買入，問染藍可否加注？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指聯想千多億市值，被動資金追貨或會較少，短綫宜先趁勢食糊，不宜加注，幾錢為支持位及上望位？立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？  滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

今日 11:30
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