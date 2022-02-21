滙豐005股價下挫 今日可否搏入炒業績？

滙豐（00005）明日公布2021年度業績，今早股價跌0.1%。大摩、高盛、花旗等大行齊上調滙豐目標價，其中花旗最高，調至68.8元，大摩則上調至58.2元；美國聯儲局偏向鷹派，受惠加息預期，滙豐股價已累升逾兩成，市場預計滙豐稅前利潤則上升逾1.2倍，今日可否搏入炒業績？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫《開市追揸沽》美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署**

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