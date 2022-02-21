美團3690現超跌 短綫博反彈策略

美團（03690）上周五受最新監管消息影響急跌近兩成，今早股價曾反彈至194元後便無以為繼，於188元爭持。市場憂慮監管重臨，短綫超跌可博反彈？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）稱此高估值股份正在搵藉口調整，應以52周低位做止蝕位，不宜心急博反彈。詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**
美團（03690）上周五受最新監管消息影響急跌近兩成，今早股價曾反彈至194元後便無以為繼，於188元爭持。市場憂慮監管重臨，短綫超跌可博反彈？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）稱此高估值股份正在搵藉口調整，應以52周低位做止蝕位，不宜心急博反彈。詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**
美團（03690）上周五受最新監管消息影響急跌近兩成，今早股價曾反彈至194元後便無以為繼，於188元爭持。市場憂慮監管重臨，短綫超跌可博反彈？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）稱此高估值股份正在搵藉口調整，應以52周低位做止蝕位，不宜心急博反彈。詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**