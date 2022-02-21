華潤電力836續挫近3% 已響起止蝕警號？

華潤電力（00836）股價今早續挫近3%，已連跌3個交易日。電力股今年乏力、熱炒不再，華潤電力發盈警、公布分拆新能源業務上市，又遭摩通睇淡短綫股價，華潤電力上周急插近一成後一度反彈，惟無力再上，跌穿17元水平，華潤電力已響起止蝕警號？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫《開市追揸沽》美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920