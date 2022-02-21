農夫山泉（09633）大熱染藍 譚智樂：穿頭破腳繼續調整

農夫山泉（09633）今早股價跌逾2%。大熱染藍後，農夫山泉股價能否破除藍籌魔咒？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，此60多倍PE高估值股份已現穿頭破腳形態，染藍因素未必利好股價，繼續調整機率較高，有貨宜先離場，最壞情況會回調至甚麼價位？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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