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農夫山泉（09633）大熱染藍 譚智樂：穿頭破腳繼續調整

農夫山泉（09633）今早股價跌逾2%。大熱染藍後，農夫山泉股價能否破除藍籌魔咒？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，此60多倍PE高估值股份已現穿頭破腳形態，染藍因素未必利好股價，繼續調整機率較高，有貨宜先離場，最壞情況會回調至甚麼價位？立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

 

今日 12:30
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