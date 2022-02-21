科網股監管重臨？ 京東（09618）長遠前景點睇？

京東（09618）午市收報289元，升不足1%。隨著中央監管科網股或再加強，京東回調壓力加大。此科網股於250元至310元區間上落，個人承受風險能力較高的投資者，有貨長遠前景點睇？止蝕價位為何？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**
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