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科網股監管重臨？ 京東（09618）長遠前景點睇？

京東（09618）午市收報289元，升不足1%。隨著中央監管科網股或再加強，京東回調壓力加大。此科網股於250元至310元區間上落，個人承受風險能力較高的投資者，有貨長遠前景點睇？止蝕價位為何？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？  滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

今日 13:00
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