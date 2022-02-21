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京東健康（06618）持續弱勢 綫上醫療股前景分析

京東健康（06618）今午續挫逾6%報59.65元。股價已由一年最高位167元回調甚深，若120元高位買入，股價已腰斬，現今宜忍痛止蝕？公司未出業績前，可博此綫上醫療股反彈？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）向來看淡此股，原因為何？請立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？  滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

今日 13:45
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