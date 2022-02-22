【活得健康啲】3歲兒童可接種科興疫苗　藥劑師解構4類兒童不宜接種

活得健康啲

本港第五波疫情來勢洶洶，政府周一（13日）晚上宣布，可接種克爾來福疫苗（科興疫苗）的最低年齡由2月15日起降至三歲。而5至11歲的兒童由2月16日開始亦可接種復必泰疫苗。究竟安排小朋友接種疫苗要留意甚麼？甚麼情形下不適合接種疫苗？TOPick就訪問了香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，為大家解構接種疫苗前後須知。

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