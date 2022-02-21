油股可跟車短炒？ 中海油883 vs中石油857點揀？

中海油（00883）今午升1%；中石油（00857）則跌近1%。油價攀升數月，兩隻石油股亦隨之水漲船高，現價想跟車短炒揀邊隻好？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為油價於90美元拉鋸，短炒此板塊必須轉身快。中海油（00883）值博率較低，中石油（00857）的防守位為何？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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https://inews.hket.com/article/3182920
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