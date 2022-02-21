納指現死亡交叉、美股或出現技術性熊市？譚智樂：科技股短炒建議先沽貨

俄羅斯、烏克蘭局勢持續僵持緊張，雖然美國聯儲局陸續有官員發表溫和加息言論，惟摩通仍預期聯儲局將會連續加息9次，每次25點子。美股上周五先升後跌，道指收市跌232點，報34079點，納指技術上出現「死亡交叉」，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，美股或出現技術性熊市，建議科技股短炒要先沽貨，美股持貨怎部署？立即點擊收看/收聽。

**重溫《開市追揸沽》美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署**

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