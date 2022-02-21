小鵬汽車9868有貨中綫點睇？ 科指新貴有冇運行？

小鵬汽車（09868）被納入科技指數成份股後，今天消息未利好跌逾2%，20天綫約151元阻力大，短炒能否突破再走高？面對殺估值及調整倉位資金等因素下，此科指新貴有冇運行？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）謂此股有機會再試年初低位，跌至甚麼價位可買入？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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https://inews.hket.com/article/3182920
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