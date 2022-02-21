【潛力股精選】梁耀康：中聯通（00762）

潛力股精選

中聯通（00762）股價逆市升逾1%，收報4.38元。受累監管升溫，科技股股價下挫，舊經濟股抬頭，中資電訊股撐市，獨立股評人梁耀康（Dave）睇好資金重投中資電訊股，加上中聯通息率吸引，建議投資者可考慮吸納，想知潛在升幅及買入策略如何，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：考驗支持**

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