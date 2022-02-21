【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇

ET財智Talk

近年ESG（環保、社會及管冶）投資市場愈來愈熾熱，根據晨星統計，去年香港的ESG基金淨流入額逾367.1億美元（折合約2863億港元），破吸金額的新紀錄。踏入虎年，採取可持續發展投資策略，能否有助投資者虎進金來？中銀香港特約：《ET財智TALK》請來中國銀行（香港）個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪，為大家簡介2022年ESG投資市場的重點，以及展望相關的ESG重點投資產品法規及發展。