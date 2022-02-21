近年ESG（環保、社會及管冶）投資市場愈來愈熾熱，根據晨星統計，去年香港的ESG基金淨流入額逾367.1億美元（折合約2863億港元），破吸金額的新紀錄。踏入虎年，採取可持續發展投資策略，能否有助投資者虎進金來？中銀香港特約：《ET財智TALK》請來中國銀行（香港）個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪，為大家簡介2022年ESG投資市場的重點，以及展望相關的ESG重點投資產品法規及發展。
×
直播中
近年ESG（環保、社會及管冶）投資市場愈來愈熾熱，根據晨星統計，去年香港的ESG基金淨流入額逾367.1億美元（折合約2863億港元），破吸金額的新紀錄。踏入虎年，採取可持續發展投資策略，能否有助投資者虎進金來？中銀香港特約：《ET財智TALK》請來中國銀行（香港）個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪，為大家簡介2022年ESG投資市場的重點，以及展望相關的ESG重點投資產品法規及發展。
直播
今日 19:45
×
【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇
26:07
19:45 2022/02/14
27:31
19:45 2022/02/07
31:12
19:45 2022/01/24
28:28
19:45 2022/01/17
29:25
19:50 2022/01/10
30:41
19:50 2022/01/03
29:34
19:50 2021/12/20
21:56
19:50 2021/12/13
22:43
19:50 2021/12/06
23:03
19:50 2021/11/29
24:31
19:50 2021/11/22
29:29
20:00 2021/11/15
28:30
19:50 2021/11/08
22:16
19:50 2021/11/01
26:01
19:50 2021/10/25
26:20
19:50 2021/10/18
27:14
19:50 2021/10/11
29:13
19:55 2021/10/04
27:29
20:00 2021/09/27