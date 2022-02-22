元宇宙投資抵制、傳遊戲版號或不獲批 哪樣對騰訊（00700）影響更大？

市傳騰訊（00700）有機會今年內再不獲發遊戲新版號，以及受內地抵制元宇宙概念投資影響，邊樣影響騰訊較大？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）謂騰訊已第三次受遊戲版號不獲批影響，元宇宙則需配合實體經濟步伐，兩者點影響騰訊股價？詳請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**
https://inews.hket.com/article/3182920
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