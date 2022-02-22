黃金ETF大跌市下炒上破頂 俄軍入烏金價仲有得升？

SPDR金ETF（02840）在大市急瀉下升逾1%。俄羅斯、烏克蘭局勢戰火一觸即發，俄軍進入烏東地區，拖累港股跌逾700點，大市資金流向避險股，金股、油股齊炒起，SPDR金ETF吸納價位在哪？金價仲有得升？上望多少？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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