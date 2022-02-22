港交所（00388）破底 支持位睇邊度

周四公佈業績的港交所（00388）今早跟隨大市向下，曾經跌至52周低位的416.2元，其後跌幅收窄。中午收市報418.4元。港股弱勢，加上成交金額和新股上市宗數減少，亦拖累港交所表現。華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）認為近期仍然會有沽壓情況，股價有機會下試400元水平。詳細分析，立即點擊收看/收聽分析。

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