鄺文傑（Aleck）是2003年會考10優狀元，背負世俗的期盼選擇了一條「狀元之路」——拔尖入讀中大神科「計量金融」，大學畢業後任職iBank，前途看似光明，他卻開始質疑人生價值。最終他決定跟隨自己心意，棄高薪厚職投身「表達藝術治療」行列。然而，一年前他不幸確診患上第4期淋巴癌，需要接受化療及手術，他從最初徬徨，到後來樂觀面對，利用音樂助自身走出情緒低谷，積極抗癌重拾健康。
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鄺文傑（Aleck）是2003年會考10優狀元，背負世俗的期盼選擇了一條「狀元之路」——拔尖入讀中大神科「計量金融」，大學畢業後任職iBank，前途看似光明，他卻開始質疑人生價值。最終他決定跟隨自己心意，棄高薪厚職投身「表達藝術治療」行列。然而，一年前他不幸確診患上第4期淋巴癌，需要接受化療及手術，他從最初徬徨，到後來樂觀面對，利用音樂助自身走出情緒低谷，積極抗癌重拾健康。
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鄺文傑（Aleck）是2003年會考10優狀元，背負世俗的期盼選擇了一條「狀元之路」——拔尖入讀中大神科「計量金融」，大學畢業後任職iBank，前途看似光明，他卻開始質疑人生價值。最終他決定跟隨自己心意，棄高薪厚職投身「表達藝術治療」行列。然而，一年前他不幸確診患上第4期淋巴癌，需要接受化療及手術，他從最初徬徨，到後來樂觀面對，利用音樂助自身走出情緒低谷，積極抗癌重拾健康。
【童學園】會考10A狀元棄iBank投身社福界 患4期淋巴癌靠音樂治療反思人生
鄺文傑（Aleck）是2003年會考10優狀元，背負世俗的期盼選擇了一條「狀元之路」——拔尖入讀中大神科「計量金融」，大學畢業後任職iBank，前途看似光明，他卻開始質疑人生價值。最終他決定跟隨自己心意，棄高薪厚職投身「表達藝術治療」行列。然而，一年前他不幸確診患上第4期淋巴癌，需要接受化療及手術，他從最初徬徨，到後來樂觀面對，利用音樂助自身走出情緒低谷，積極抗癌重拾健康。
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