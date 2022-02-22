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短視頻平台、手遊股短期有沽壓 快手1024、嗶哩嗶哩9626影響較大

快手（01024）、嗶哩嗶哩（09626）今早股價分別跌逾1%及近2%。受遊戲版號再有監管影響，市場憂慮國家互聯網信息辦公室再有打壓政策出台，不利手遊及短視頻股短期走勢，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？  滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

 

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