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染藍新貴農夫山泉（09633）前景如何 應否現價追入？

恒指上星期五公佈季檢結果，農夫山泉 （09633） 及聯想集團 （00992） ，農夫山泉股價今早高開後輕微下跌。中午收市跌不足1%。究竟公司前景如何？應否現價追入？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析。立即點擊收看/收聽分析。

 

**重溫《ET開市直擊》內地監管有鬆有緊 內房暖和有冇錢景？**

https：//inews.hket.com/article/3184656/

 

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染藍新貴農夫山泉（09633）前景如何 應否現價追入？

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