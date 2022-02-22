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阿里巴巴9988再探前浪底108元 聶振邦：需配合大市氣氛博反彈

阿里巴巴（09988）今午收市跌近4%，目前股價已跌穿多條移動平均綫，今早再探前浪底108元。市傳內地促金融機構和國企對螞蟻集團進行排查，阿里巴巴走勢會一底低於一底？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）謂大市成交弱，反映科技股欠上升動力，待大市氣氛轉佳，才有利阿里巴巴博反彈。詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？  滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

今日 14:15
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