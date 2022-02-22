藍籌新貴聯想992年底前上望幾多？ 新冠疫情下股價可受惠？

聯想（00992）今早低開8.88元，及後愈升愈有，中午報9.09元升1%。聯想近季公布業績持續有創新高好表現，加上新冠疫情未受控，在家工作令電腦需求增加，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）睇好此藍籌新貴，想知年內股價可升到去邊？幾錢買入利潤較多？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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