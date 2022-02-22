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藍籌新貴聯想992年底前上望幾多？ 新冠疫情下股價可受惠？

聯想（00992）今早低開8.88元，及後愈升愈有，中午報9.09元升1%。聯想近季公布業績持續有創新高好表現，加上新冠疫情未受控，在家工作令電腦需求增加，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）睇好此藍籌新貴，想知年內股價可升到去邊？幾錢買入利潤較多？立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？  滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

 

今日 14:45
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