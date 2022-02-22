禁元宙宇資本炒作、網信辦停發遊戲版號 騰訊700、快手1024、嗶哩嗶哩9626點部署？

內媒傳內地遊戲公司，今年內將不獲網信辦批出新遊戲版號；由內地三大電訊商組成的中國移動通訊聯合會，亦發布《元宇宙自律公約》，抵制利用元宇宙概念進行資本炒作。消息一出，不少手遊股、短視頻股應聲下跌，若相關政策持續出台，將不利一眾科網股，當中騰訊（00700）、快手（01024）及嗶哩嗶哩（09626）點部署？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）拆解箇中睇法。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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