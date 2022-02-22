港股業績期 邊隻業績股可炒？

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港股踏入業績期，多隻重磅股份如銀河娛樂（00027）、阿里巴巴（09988）、港交所（00388）等將會公佈業績。華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）預計金融股業績會做好，亦建議進取的投資者可以考慮科技股。想知更多，立即點擊收看/收聽分析。

**重溫《ET開市直擊》內地監管有鬆有緊 內房暖和有冇錢景？**

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