俄羅斯、烏克蘭全面開戰機會大？話你知美股點部署

俄羅斯、烏克蘭戰火一觸即發，俄羅斯正式承認烏東兩國獨立，俄軍進駐烏東，烏克蘭進入「全軍最高戒備」，烏東現零星戰火，美股上日休市，道指期貨已先跌逾400點，高盛估計如俄烏全面開戰，納指將再下挫近一成，標指亦將跌6.2%，俄烏全面開戰機會大嗎？局勢急劇升溫，美股怎部署？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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