小鵬汽車（09868）150元追入怎處理？

內媒報道指，因車輛電池供應緊張等原因，小鵬汽車P5據報亦將延遲交付，受影響客戶可以選擇退訂、改配或繼續等候。小鵬汽車（09868）中午收報143.3元，跌5%。午後稍微回升。新能源車股近期表現平平，港股和美國新能源汽車股同樣維持整固水平，究竟有貨投資者如何部署？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽分析。

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