【潛力股精選】孫運喜：錦欣生殖（01951）

潛力股精選

錦欣生殖（01951）股價今日逆市升逾4%，兼破頂今月內高位，高見9.23元。北京醫保局將16個輔助生殖項目納入醫保名單，受惠的錦欣生殖上日已炒上升近一成，今日港股大跌市下升勢依然強勁，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）睇好錦欣生殖技術走勢，及消息面上受惠國策，建議投資者可考慮睇位買入，想跟入有何操作策略？立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》孫運喜：打到來？**

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