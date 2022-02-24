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第五波疫情爆發後，港府收緊了限聚令，港人消費意欲下跌，導致餐飲、零售生意大幅減少。本集聚焦咖啡行業，探討批發、零售、餐飲、工作坊，有什麽方法迎難而上，面對疫境。
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【ET贏商有計】疫下咖啡業也遇困 轉型有何計策？
第五波疫情爆發後，港府收緊了限聚令，港人消費意欲下跌，導致餐飲、零售生意大幅減少。本集聚焦咖啡行業，探討批發、零售、餐飲、工作坊，有什麽方法迎難而上，面對疫境。
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【ET贏商有計】疫下咖啡業也遇困 轉型有何計策？
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