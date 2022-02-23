【潛力股精選】孫運喜：農業銀行（01288）

潛力股精選

農業銀行（01288）自升至52周高位3.15元後走勢持續向下，今日股價更加跌近2％，最低曾經見3.01元。獨立股評人梁耀康認為股價現階段走勢已經出現喘定訊號，現階段可搏反彈。另外，中央今日亦公佈中央一號文件《中共中央國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》公佈推動農業措施，現時股份受惠國策，派息高，想知如何部署買入，立即點擊收看／收聽：

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