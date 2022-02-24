中資科網股進入業績期 阿里巴巴（09988）監管下聚焦新業務發展？

阿里巴巴（09988）中午大跌近7%。一眾中資科網股即將進入公布業績期，阿里巴巴今天收市率先公布去年12月底季度業績，市場預料網上銷售及新增用戶量或有放緩，關注雲端數據中心表現，以及於國策監管下有何新業務方向可聚焦？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**
https://inews.hket.com/article/3182920
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